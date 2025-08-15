16日（土）の天気

晴れるところが多いですが、天気の急変に注意が必要です。西日本〜東海を中心に猛暑日となるところがあるでしょう。

●西日本・沖縄

各地で日差しが届きますが、午後は激しい雨や雷雨となるところがあるでしょう。気温は15日（金）と同じくらいで最低気温は27℃前後、最高気温は熊本、高松、大阪で36℃の見込みです。

●東日本

変わりやすい天気で、関東甲信や東海では非常に激しい雨の降る恐れがあります。関東は猛暑日になるところはなさそうですが、岐阜は37℃まで上がる見込みです。

●北日本

北海道や東北北部は安定して晴れるでしょう。朝の最低気温は旭川や盛岡で17℃など涼しいくらいのところもありそうです。ただ、日中は各地で15日（金）より気温が上がり、30℃を超えるところが多くなりそうです。山形は35℃まで上がるでしょう。

週間予報

●大阪〜那覇

那覇は雨の降る日がありますが、西日本は晴れる日が続くでしょう。ただ、連日、急な雷雨には注意が必要です。各地で厳しい残暑となりそうです。

●新潟〜名古屋

新潟は17日（日）・18日（月）は傘の出番となるでしょう。関東甲信も18日（月）は雲が広がりやすいものの、晴れる日が多くなりそうです。再び猛暑日が続くようになり、甲府や名古屋は週明け38℃の予想です。

●旭川〜福島次々と低気圧が通過し、北海道や東北北部は雨の降る日が多くなるでしょう。東北は真夏日の続くところが多く、札幌も18日（月）にかけて30℃以上となりそうです。