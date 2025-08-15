園田競馬の「第57回摂津盃」は15日、第11Rの1700メートル戦で争われ、吉村智洋（40）騎乗の9番人気ナムラタタ（牡6＝石橋満、父ザファクター）が豪快に差し切った。同馬は重賞初制覇。管理する石橋満師（43）は2022年6月2日のぎふ清流カップ（笠松、クリノメガミエース）以来2回目の重賞勝ちで、地元重賞は初V。2着は3番人気のエイシンレジューム、3着に5番人気のフラフが入り3連単は71万7390円（715番人気）。波乱の決着で幕を閉じた。1番人気のヴィーリヤは７着。

兵庫のエースジョッキーが剛腕で勝利へと導いた。ナムラタタが豪快なスパートで夏の中距離王者に輝いた。スタートしてからは慌てず騒がず後方でじっくりと待機。持ち前の武器である一瞬の脚を引き出すべく折り合いに専念した。そして勝負どころでは勝敗の分かれ目となるコース選択。吉村は「本当にうまくいきました」と最高の進路から、最後は直線一気に抜け出した。会心の騎乗で勝利をたぐり寄せた。

お立ち台の吉村は「素直にうれしいですね。ためればいい脚を使うことは分かっていたし、直線は交わるなと思いました」と笑顔を見せた。一方、これがうれしい地元重賞初制覇の石橋満師は「スタッフがよく頑張ってくれました。ジョッキーもこの馬の末脚を生かしてくれましたね。さすがでした」と感謝しきりだった。

大きな1勝を手に入れたことで、先が楽しみになったことは間違いない。今後は「この距離を勝てたことで、選択肢が広がりましたね。オーナーと相談しながら決めていきます」と指揮官。重賞戦線で戦える力をアピールすることはできた。自慢の末脚を武器にさらなるタイトル奪取を期待したい。