¡Úµð¿Í¡ÛºÇÂ®£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢ÎÞ¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¡ÖÂçÀÚ¤ÊºÊ¤Ë¤µ¤µ¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£¶¡½£µºå¿À¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¼é¸î¿À¡¦¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬ÄÌ»»£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££²£³Ç¯¤Î±×ÅÄ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë°ÊÍè¥×¥íÌîµå£±£±¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¡£ÃæÌîÂóÌ´¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤È£³¼Ô»°¿¶¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï£³£´£¸»î¹ç¤Ç¤ÎÃ£À®¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤Î½êÍ×»î¹ç¿ô¤ÇºÇÂ®¤À¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Î£³£·£°»î¹ç¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇÂ®¤Ç¤ÎµÏ¿Ã£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ËÊ¹¤¯
¡¡¡½ºÇÂ®£²£°£°£Ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¡¡Ö¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½º£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï
¡¡¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Æü¡¢Éã¿Æ¤ÈÊì¿Æ¤È¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊºÊ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎºÊ¤Ë£²£°£°£Ó¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÄù¤á¤¿
¡¡¡Ö¡ÊÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¤¡ËËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ºòÆü¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤«¤é¤Ä¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²ÈÂ²¤ÎÁ°¤Ç¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´¶Æ°¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¥Á¡¼¥à¤â£°¡½£´¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¡£¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Ã¤¿¡©
¡¡¡¡¡ÖµÕÅ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì£Êý¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡¢ÃæÆü¤Ç£±£¶£¶£Ó¡¢µð¿Í¤Ç£³£´£Ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Êâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È
¡¡¡Ö¡ÊÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ë¤³¤³¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¼ê¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¿Æ¤ÈÊì¿Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎºÊ¡¢ËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤Î¤ª¤«¤²¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢»Ä¤ê¥²¡¼¥à¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×