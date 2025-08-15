ºå¿À¡¡¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¤¬È½Äê¤Ë²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ðÉâ¤«¤Ù¤ë¡¡Ï¢Â³»°¿¶¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±
¡¡¡Öµð¿Í£¶¡Ý£µºå¿À¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¶å²ó¡¢ÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤Ë¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¤¬²ù¤·¤¬¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¶å²ó£±»à¡£¥«¥¦¥ó¥È£²¥Ü¡¼¥ë£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¡¢¿¹²¼¤Ïµð¿Í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬½Ð¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·üÌ¿¤Ë¤³¤é¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹ÃÈå¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°Í×µá¤Ë°ìÎÝ¿³È½¤Î±¦¼ê¤¬µó¤¬¤ë¤È¡¢¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¹²¼¤ÏÎ¾¼ê¤òÉ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡£²»àÌµÁö¼Ô¤Ç·Þ¤¨¤¿º´Æ£µ±¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£±¡Ý£±¤«¤é³°³ÑÄã¤á¤ÎÄ¾µå¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤¬¡¢µå¿³¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¡£¥Ü¡¼¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´Æ£µ±¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ò°ì²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤é¾å¤ò¸«¾å¤²¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ÆÌµÇ°¤ÎºÇ½ªÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£