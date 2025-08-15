ÀÐÇË¼óÁê¡¢Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ç13Ç¯¤Ö¤ê¡ÖÈ¿¾Ê¡×
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿15Æü¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÀ¯ÉÜ¼çºÅ¤ÎÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¼óÁê¤¬¼°¼¤Ç¡¢¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤ë¤Î¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇË¼óÁê
¡ÖÀè¤ÎÂçÀï¤«¤é80Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬ÂçÂ¿¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤Î»´²Ò¤ò·è¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡£¿Ê¤àÆ»¤òÆóÅÙ¤È´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¡¢¤¤¤Þ²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖºÐ·î¤¬¤¤¤«¤ËÎ®¤ì¤Æ¤â¡¢ÈáÄË¤ÊÀïÁè¤Îµ²±¤ÈÉÔÀï¤ËÂÐ¤¹¤ë·èÁ³¤¿¤ëÀÀ¤¤¤òÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ·Ñ¾µ¤·¡¢¹±µ×Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¹ÔÆ°¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¤òÀ¸¤¤ëÀ¤Âå¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÀÚ¤ê¤Ò¤é¤¯¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÁê¤¬¡¢Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Î¼°¼¤Ç¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤À¤Ã¤¿2012Ç¯¤ÎÌîÅÄ¼óÁê°ÊÍè¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Âè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢°Ê¹ß¤Ï¡¢¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈ¿¾Ê¤Î¾å¤Ë¶µ·±¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤¤Ê¤ê¶µ·±¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢È¿¾Ê¤È¶µ·±¤Ï¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç°ìÂÎ¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯½Ð¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÀï¸å80Ç¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê
¡ÖÀïÁè¤Îµ²±¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÁè¤òÆóÅÙ¤È¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´ÑÅÀ¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ë¡×