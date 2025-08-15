µð¿Í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÄÌ»»200¥»¡¼¥Ö¤ò¡Ö²¸»Õ¡×¿¹ÈËÏÂ»á¤¬½ËÊ¡¡¡¡Ö¤¢¤ÎºÙ¿È¤ÎÀÄÇ¯¤¬¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í6¡¼5ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¼é¸î¿À¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¡£3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÄù¤á¤Æº£µ¨34¥»¡¼¥ÖÌÜ¡¢ÄÌ»»200¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤Ç¤Ï17Ç¯¤Î¥µ¥Õ¥¡¥Æ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë°ÊÍè2¿ÍÌÜ¡£ÄÌ»»348»î¹çÌÜ¤Ç¤ÎÅþÃ£¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¤ÎÂçËâ¿À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Î370»î¹ç¤ò¾å²ó¤ëNPBºÇÂ®µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡17Ç¯¤Ë¥¥å¡¼¥Ð¤«¤é°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆÍèÆü¡£¤½¤ÎºÝ¤ÎÃæÆü´ÆÆÄ¤Ç²¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¿¹ÈËÏÂ»á¡Ê70¡á¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÍèÆü9Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢19Ç¯¤Ë¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¤«¤é7Ç¯ÌÜ¡£¤¢¤ÎºÙ¿È¤ÎÀÄÇ¯¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤È¤Ï¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢»ä¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÄÌ²áÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£
¡¡°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤¬ÃæÆü´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿17Ç¯¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂÚºßÃæ¤Ë¡¢¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤È¤·¤Æ»î¹ç¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤À¡£¤½¤Î»þ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¤Þ¤À19ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇØ¤¬¹â¤¯¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÎý½¬Ç®¿´¡£ÆþÃÄÅö½é¤ÏÂÎ¤¬ºÙ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¤òÀÑ¤ó¤À¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ¿Í¤ÏÁö¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¬¤é¤Ê¤¤¡£Áö¤ê¹þ¤ß¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¤Ç²¼È¾¿È¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎý½¬¤Ïµð¿Í¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¡£¤À¤«¤é¸Î¾ã¤â¤Ê¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À28ºÐ¡£¤³¤³¤«¤é300¡¢400¥»¡¼¥Ö¤È¿ô»ú¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Ï¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£²¿¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤ÀÈà¤¬µð¿Í¤ËÍè¤Æ¤«¤é¿©»ö¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¼¤Ò200¥»¡¼¥Ö¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ê¸µÃæÆü´ÆÆÄ¡Ë