¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í6¡½5ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬15Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Î»î¹ç¸å¡¢°úÂàÉ½ÌÀ¤·¤¿ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤¬·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£°ì½ï¤ËWBC¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¡£À¨¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¸å¤ÎÊý¤ÏÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Í¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ä¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡©¤ä¤ë¤È¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤´¶ìÏ«¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÃæÅÄ¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²û¤«¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£