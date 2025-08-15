亡くなってから気づいた「死んでしまったら二度と触れ合えない」｜母としたかった7つのこと【ママリ】

母の乳がんが見つかった時には、骨や他の臓器にも転移していて歩くこともできなかった…。そんな状況になってから、すずのや∵たぬきママと愉快な家族の育児漫画(@suzunoya_pi)さんが思いついた「母としたかった7つのこと」。親孝行を考えているすべての人に大切なメッセージをくれるお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『母としたかった7つのこと』第5話をごらんください。

「母としたかったこと」の5つ目は「ふれあう」ことでした。昔は母が腕を組もうとすると、恥ずかしくて拒否していたようで…。

「死んでしまったら二度と触れ合うことはできないのに」というフレーズが胸に突き刺さりますね。母の死を経験しているすずのや∵たぬきママと愉快な家族の育児漫画さんが発する言葉だからこそ、とても重みを感じます。



生きているうちにたくさん触れ合う…これも一つの親孝行になるのかもしれませんね。

