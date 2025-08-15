「楽天３−１日本ハム」（１５日、楽天モバイルパーク）

日本ハムの楽天戦の連勝が引き分けを挟んで「６」でストップ。先発・北山が１球に泣いた。

初回に五十幡、郡司の１＆２番がわずか７球で先制点を奪ったが、直後だった。先発・北山が１死一、二塁から、４番・黒川に高めのボール球を振り抜かれ、逆転３ランを被弾した。新庄監督は「すごいボール球でしょ？調子いい北山くんなら空振りかファウルか。でもうまく打ちましたよね」と、振り返った。

１点が重くなった展開で、三回には二盗を許した場面でリクエスト。セーフの判定は変わらなかったが、新庄監督が珍しくベンチを出て球審に確認する様子があった。

捕手・伏見が二塁送球する際に打者の村林とぶつかりそうになっており、守備妨害をアピール。新庄監督も「守備妨害じゃないの？って。じゃないって言われた（笑）。じゃないって言われたら、そうですか」とすぐに引き下がった。

シーズン終盤、ひとつのプレー、ひとつの判定がより重みを増す。八回には無死一、二塁でレイエスがハーフスイングを取られて空振り三振。塁審に激怒しながらベンチへ下がった。新庄監督はこの判定に触れ、「レイエスの振ってました？」と報道陣に逆質問。「まあねえ（笑）。振ってないという時もあれば、振っているという日もあれば」と、冷静に受け止めた。

首位ソフトバンクが勝ち、ゲーム差は再び４となり「それにしても楽天さん調子いいですね。うちも調子は悪くなかったので、明日どうなるか」と、気持ちを次戦に向けた。