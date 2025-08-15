¾èÍÑ¼Ö¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ ²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê58¡Ë¤¬»àË´ ¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº »°½Å¡¦»ÍÆü»Ô»Ô
15Æü¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾èÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤ÏÆ¨Áö¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾èÍÑ¼Ö¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ ²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê58¡Ë¤¬»àË´ ¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº »°½Å¡¦»ÍÆü»Ô»Ô
15Æü¸áÁ°3»þº¢»ÍÆü»Ô»Ô½½¼·¸®Ä®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»ÍÆü»Ô»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷Â¼ÅÄÍ¦¿Í¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤¬¡¢Á´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ä¤Ê¤É¤·»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¸å¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¸½¾ì¤Ë¼Ö¤òÊüÃÖ¤·Êâ¤¤¤Æ¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤ª¤ê·Ù»¡¤¬¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤Æ±¿Å¾¼ê¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£