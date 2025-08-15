「巨人６−５阪神」（１５日、東京ドーム）

巨人が終盤に逆転し、首位・阪神との直接対決の初戦を制して貯金１とした。

序盤は劣勢を強いられた。先発・山崎は立ち上がりから走者を背負いながらの投球も、二回１死一、三塁の危機で後続を抑えるなど粘りの投球。だが、四回に先頭・佐藤輝に四球を与えると、続く大山に左翼への先制２ランを被弾。その後、２死二、三塁となって近本に左前へ運ばれる２点適時打を許すなど、４回４失点で今季最短ＫＯとなった。

だが、阪神先発・伊藤将の前に五回まで１安打に封じられていた打線は、六回に２死一、二塁の好機をつくると、代打・坂本が伊藤将の内角カットボールを捉えて左翼席へ運ぶ約１カ月ぶりの３号３ラン。１６年９月８日・阪神戦（甲子園）で藤川球児（現阪神監督）から放った逆転３ラン以来、自身２本目の代打本塁打となった。

さらに、再び２点差に離された七回には、無死一塁から代打・中山が阪神３番手・ハートウィグから右翼への３号２ランを放ち、巨人が２本の代打弾で同点とした。

続く八回には丸、坂本の連打から１死二、三塁の場面をつくり、４番・キャベッジの中犠飛で勝ち越しに成功した。

九回はマルティネスが無失点に抑えて、通算２００セーブ目をマークした。