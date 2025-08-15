¡Ö¥×¥é¤´¤ß¡×¹ñºÝ¾òÌó ºöÄê¶¨µÄ¤Ïº£²ó¤â¡È¹ç°Õ¸«Á÷¤ê¡ÉµîÇ¯12·î¤ËÂ³¤¡Ö¥×¥éÀ¸»ºµ¬À©¡×¤Ç³Ö¤¿¤ê ¼ºË¾¤¹¤ëÀ¼¤â
¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¡×¤Ë¤è¤ë´Ä¶±øÀ÷¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¹ñºÝ¾òÌó¤ÎºöÄê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¯ÉÜ´Ö¸ò¾Ä¤¬º£·î5Æü¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ç°Õ¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç¡¢¤ª¤è¤½180¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎÂåÉ½¤é¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¡×¤Ë¤è¤ë´Ä¶±øÀ÷¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ñºÝ¾òÌó¤ÎºöÄê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£·î5Æü¤«¤é¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Îµ¬À©¤òµá¤á¤ëEU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤äÂÀÊ¿ÍÎÅç¤·¤ç¹ñ¤È¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëÀÐÌý¤ÎÀ¸»º¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤¬¹ç°Õ·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨µÄ¤Ï´ü¸Â¤Î14Æü¤ò²á¤®¤Æ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢15Æü¡¢¹ç°Õ¤Î¸«Á÷¤ê¤ò·è¤á¡¢ÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç¤Î¶¨µÄ¤Ç¤â¹ç°Õ¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î´Ä¶Âç¿Ã¤Ï¡Ö°ìÉô¤Î¹ñ¡¹¤¬¡¢¼«¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤ä·ÐºÑ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã»´üÅª¤Ê·ÐºÑÅªÍø±×¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¡¢ºÎÂò¤òÁË¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÅÜ¤ê¤ä¼ºË¾¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
