好き＆行ってみたい「山口県の道の駅」ランキング！ 2位「長門峡」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅の途中でふらりと立ち寄れば、その土地ならではの魅力や味覚に出会える「道の駅」。絶景やご当地グルメ、ユニークな体験など、訪れる理由は人それぞれです。そんな中で多くの人が「一度は行ってみたい！」と心惹かれたスポットはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部は8月5〜6日、20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「山口県の道の駅」ランキングを紹介します！
回答者からは「地元の特産品や飲食店も充実していて、幅広い世代が楽しめる」（30代女性／東京都）、「素敵な自然に囲まれた道の駅とネットでみたから」（30代女性／茨城県）、「渦潮を見に行きたい」（50代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「子供と一緒に美味しいものを食べたりおもちゃ美術館に行ったりしたい」（30代女性／埼玉県）、「道の駅ランキング1位になったことがあるって聞いたことがあります。魚介類がたくさんあって楽しいところでした」（60代男性／愛知県）、「近隣に暮らす人、長門市内外からの観光客の台所らしいから、新しいモノを発見できるかも」（40代女性／長崎県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：長門峡（山口市）／27票山口市の「長門峡」は、清流・阿武川沿いに広がる渓谷美が見どころの道の駅です。春は新緑、秋は紅葉と、四季ごとに表情を変える自然を間近で感じられ、散策や写真撮影を楽しむ観光客でにぎわいます。地域で採れた山菜や川魚を使った料理も味わえ、自然の恵みを存分に堪能できるのも魅力。山口の豊かな景観と食文化を一度に楽しめる、旅の寄り道に最適なスポットです。
1位：センザキッチン（長門市）／31票長門市の「センザキッチン」は、海辺に建つ開放的な施設で、新鮮な海産物と地元グルメがそろう食の拠点です。漁港直送の魚介類や加工品はもちろん、観光案内やイベントスペースもあり、地域の魅力を多角的に発信しています。隣接する海辺では散策や景色を楽しむことができ、観光と地元の食文化体験を同時に味わえるぜいたくな場所。長門観光のスタート地点としても人気を集めています。
回答者のコメントを見ると「子供と一緒に美味しいものを食べたりおもちゃ美術館に行ったりしたい」（30代女性／埼玉県）、「道の駅ランキング1位になったことがあるって聞いたことがあります。魚介類がたくさんあって楽しいところでした」（60代男性／愛知県）、「近隣に暮らす人、長門市内外からの観光客の台所らしいから、新しいモノを発見できるかも」（40代女性／長崎県）といった声がありました。
