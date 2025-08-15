毛穴レス美肌を実現！エリザベス×イオンリテール「MAKE ANSWER」新発売

株式会社エリザベスとイオンリテールがタッグを組み、毛穴と乾燥くずれの悩みに応える新ブランド「MAKE ANSWER（メイクアンサー）」が誕生しました。極薄フィルター処方で、薄付きなのにしっかりカバー。8月15日より全国の「イオン」「イオンスタイル」やオンラインで販売開始。全5アイテム11品目が、日常メイクをより快適に彩ります。

毛穴悩みに“ベストアンサー”な5アイテム



メイクアンサー スキンスムース ポイントベース

「MAKE ANSWER」のベースメイクは、毛穴と乾燥くずれに特化した全5アイテム11品目。部分用下地「スキンスムース ポイントベース」（\1,430税込）はテカリを抑え、凹凸毛穴を自然に補正。

メイクアンサー スキンスムース トーンアップベース

化粧下地「トーンアップベース」（全3色、各\1,980税込）はSPF26 PA++で、毛穴カバーとトーンアップを同時に叶えます。

メイクアンサー スキンスムース リキッドファンデ

メイクアンサー スキンスムース パウダーファンデ

さらに、リキッド＆パウダーファンデーション（各3色、\2,860／\2,640税込）は、素肌感とカバー力の絶妙バランスが魅力。

メイクアンサー スキンスムース ルーセントパウダー＜フェイスパウダー＞

最後に「ルーセントパウダー」（\2,640税込）でふわサラ肌をキープできます。

ハウスダスト監修♡新カラコンブランド『Dustity』がデビュー

日常使いに嬉しい価格＆機能性



価格帯は税込1,430円～2,860円と、デイリー使いしやすい設定。全アイテムに共通する“極薄フィルター処方”で、薄く軽いのに毛穴やくずれをしっかり防ぎます。

メイク崩れや乾燥が気になる季節も、美しい仕上がりを長時間キープ。毎日のメイクがもっと楽しく、自信あふれる表情に導きます。

明日からのメイクに、新しい答えを



「MAKE ANSWER」は、ただのベースメイクではなく、“あなたの肌悩みに寄り添う提案”そのもの。毛穴カバー、乾燥防止、トーンアップを同時に叶えるこのシリーズは、忙しい朝でも頼れる味方です。

全国のイオン・イオンスタイルやオンラインで手軽に購入できるので、ぜひ試してみてください。明日のあなたの肌が、もっと好きになるはずです♡