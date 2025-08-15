¡Ö¤¹¤²¤¨µå¤¬Íî¤Á¤¿¡×¥Ï¥ó¥ÉÆüËÜÂåÉ½àËâµå»Ïµå¼°á¤Ë¶ÃØ³¡Ö¥é¥¤¥Ç¥ë¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¿¿»÷¤¿¡©¡×¡Ö²¿¥¥í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×
¡Ö·è¤áµå¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹ÃÈåÂóÌé¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎàËâµå»Ïµå¼°á¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡6Æü¤Îµð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¡¼¥¯¥¹¥¹¥¿¡¼Åìµþ¤ÎÉô°æµ×¥¢¥À¥àÍ¦¼ù(26)¡áÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿Æü #Åìµþ¥É¡¼¥à #giants¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖADAM 10¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢»Ïµå¼°¤ËÄ©¤ó¤À»Ñ¤òÅê¹Æ¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÌîµåÃæ·Ñ¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¡ÖDRAMATIC BASEBALL 2025¡×¤Ç¤ÏÉô°æµ×¤Î»Ïµå¼°¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£Êá¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿µð¿Í¡¦¹ÃÈåÂóÌé¤¬¤½¤ÎÅêµå¤Ë¶Ã¤¯»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Éô°æµ×¤Ï£Ø¤Ë¤âÅê¹Æ¡£¡Ö¼ÂÁ©¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê·è¤áµå¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÃÈåÁª¼ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨µå¤¬Íî¤Á¤¿¡¡¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ÈÌîµå¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥±¤ë¤ó¤Ç¤Ï¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÄãÌÜ¤Î¤¤¤¤¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡ª¡ª Î®ÀÐ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖµåÂ®²¿¥¥í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«À¨¤¤¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¶Ê¤¬¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Í¡©!¾Ð¾Ð¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¥é¥¤¥Ç¥ë¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¿¿»÷¤¿¤È¤«¡©¡×¡Ö¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÅê¤²¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë»°¿¶¼è¤ì¤ë¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Éô°æµ×¤ÏÃæ³Ø¹»Æþ³Ø¸å¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤¸¤á¡¢2017Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¤á¤Æ¹â¹»À¸¤Ç½éÁª½Ð¡£21Ç¯¡¢24Ç¯¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£