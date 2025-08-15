¡Úºå¿À¡Û4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤È¼çÆ³¸¢°®¤ë¤â¡Ä2HR¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ìµÕÅ¾Éé¤±¡¡ÀèÈ¯¡¦°ËÆ£¾»Ê¤Ï5²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇ¤âºäËÜÍ¦¿Í¤Î3¥é¥óÍá¤Ó¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í 6-5 ºå¿À(15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
ºå¿À¤Ï½øÈ×¤Ë¤Ä¤«¤ó¤À4ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º¡¢µÕÅ¾Éé¤±¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º26¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤«¤éÌöÆ°¡£ÀèÆ¬¡¦¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î¡Ö¿·¿Í¤«¤é7Ç¯Ï¢Â³130°ÂÂÇ¡×¤òµÏ¿¤¹¤ë¹¬Àè¤Î¤è¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È4²ó¤Ë¤Ï¡¢Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Î7¹æ2¥é¥ó¤È¶áËÜÁª¼ê¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç4ÆÀÅÀ¡£¤³¤ì¤Ç»³粼Åê¼ê¤ò¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦°ËÆ£¾»ÊÅê¼ê¤¬5²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇ¤È¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·6²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤Î3¹æ3¥é¥ó¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÄ¾¸å¤Ë¤Ï¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼3ÎÝÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·7²óÎ¢¡¢3ÈÖ¼ê¡¦¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°Åê¼ê¤¬ÀèÆ¬¤Ø¤Î»Íµå¤«¤é¡¢ÂåÂÇ¤Ç·Þ¤¨¤¿Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤ËÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë8²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¤â¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¼ºÅÀ¡£½ªÈ×¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤¹¤È¡¢9²ó¤Ïµð¿Í¤Î¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤ÎÁ°¤Ë»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÈÈ¿·â¤Ê¤é¤º¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£¥«¡¼¥É½éÀï¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£