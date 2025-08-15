【5時に夢中！5000回】松田ゆう姫「町娘役で舞台デビューしました」 “父”垣花正に「私の本当のおとうは？」
TOKYO MX『5時に夢中！』（月〜金 後5：00）の5000回を記念した『祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博』が15日、都内で行われた。松田優作さんの長女でミュージシャンの松田ゆう姫は、火曜パビリオン「ゴジムでござる」で町娘を好演した。
【写真】雰囲気ぴったり！松田ゆう姫「町娘役で舞台デビューしました」
火曜コメンテーター・岩下尚史氏を主演に、完全オリジナル脚本の大衆劇を上演。江戸時代を舞台に、庶民からの人気のなさを嘆く将軍（岩下）が、町人の心をつかむため、悪事を働く者たちを成敗。松田は、父役の垣花正に対して「私の本当のおとうは？」とのせりふを発するなど、会場を沸かせた。松田は、自身のXで写真を添えて「町娘役で舞台デビューしました」と報告している。
2005年4月に産声を上げて以来、20年間の放送を経て、ついに放送5000回の節目を迎えた。記念すべき日に、視聴者への感謝を込めて、有楽町・よみうりホールから、記念の公開生放送を実施する。番組開始当初、同建物内のビックカメラのサテライトスタジオから放送していた“ゴジム”が、歴史あるよみうりホールで公開生放送を行う、まさに節目の放送にふさわしい特別な番組となる。
5000回記念となるこの日の放送では、レギュラー出演者たちが一堂に会し、「5時に夢中！万博」と題して、数々の5000回に相応しい特別な“パビリオン”を届ける。先行抽選受付では、会場のキャパシティ約1000席に対して約4.5倍の応募があり、最前列が確約された3万3000円のエキサイトシートを含むすべての席が即完売となった。
■出演者
垣花正／大島由香里／ミッツ・マングローブ／若林史江／岩下尚史／北斗晶／松田ゆう姫／ヒコロヒー／岩井志麻子／中瀬ゆかり／中尾ミエ
黒船特派員：トキ／小原ブラス／ジョナサン／ケント
ダイアナ・エクストラバガンザ／肉乃小路ニクヨ
（マツコ・デラックスは安静が必要なため欠席）
