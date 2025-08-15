½÷»ÒÂÎÁà¤Î¿·À±¡ªÃæ³Ø1Ç¯¤Ç¸©Âç²ñ¤Î¸Ä¿ÍÁí¹ç¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿µÜËÜçýè½¡¡¶¯¤µ¤ÎÈë·í¤Ï¡Ø¿Ä¤Î¶¯¤µ¡Ù ¥±¥¬¾è¤ê±Û¤¨À®Ä¹¤â¡ÖÁ´¹ñ¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¡× ¿·³ã
7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·³ã¸©Ãæ³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¤ÎÂÎÁà¡¦½÷»Ò¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤ÎµÜËÜçýè½¤µ¤ó¤À¡£1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¸©²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿µÜËÜ¤µ¤ó¤Î¶¯¤µ¤ÎÈë·í¤Èº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¢£Ãæ³Ø1Ç¯¤Ç¸©Ãæ³ØÁíÂÎ¤ÇÍ¥¾¡
¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¤Ë¤¢¤ë¾å±ÛÂÎÁà¾ì¥¸¥à¥êー¥Ê¡£¤³¤³¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ì¥¤¥ó¥Üー¥¸¥à¥Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹Âç³ã½êÂ°¤ÇÃæ³Ø1Ç¯À¸¤ÎµÜËÜçýè½¤µ¤ó¤À¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÂÎ¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÆ°¤«¤»¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤·¤ÆÂÎÁà¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¤ÈÏÃ¤¹çýè½¤µ¤ó¡£
ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ËÂÎÁà¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢Îý½¬¤Ï¤Û¤ÜËèÆü¹Ô¤¤¡¢²ÆµÙ¤ß¤Îº£¤Ï1Æü7»þ´Ö¤â¤ÎÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦¡£
çýè½¤µ¤ó¤Ï¡Öµ»¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»þ´Ö¤ÈÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¿·¤·¤¤µ»¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¤¿¤È¤¤Î´î¤Ó¤ÈÃ£À®´¶¤¬¤¹¤´¤¯ºÇ¹â¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¡£
¤½¤ó¤Êçýè½¤µ¤ó¤Ï¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸©Ãæ³ØÁíÂÎ¤ÎÂÎÁà½÷»Ò¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¸«»öÄºÅÀ¤Ë¡£
¶Ã¤¤ÈÆ±»þ¤Ë´î¤Ó¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¾¯¤·¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÏÃ¤¹¡£
çýè½¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ç¯»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¥ì¥¤¥ó¥Üー¥¸¥à¥Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹Âç³ã¤Îº´Æ£ÈþÏÂ¥³ー¥Á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÁª¼ê¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¤¤Ä¤¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÎÏ¤òÈ´¤«¤º¡¢ÌÜÉ¸¤¬¤¤¤Ä¤âÌÀ³Î¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·Â³¤±¤ë¤È¤³¤í¤äÂÅ¶¨¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡¢Èà½÷¤Î¶¯¤µ¤ÎÈë·í¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡È·«¤êÊÖ¤·¤ÎÎý½¬¡É¤Ç¾åÃ£
º´Æ£¥³ー¥Á¤âÇ§¤á¤ëçýè½¤µ¤ó¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤È¡È¿Ä¤Î¶¯¤µ¡É¡£
¤½¤ó¤Êçýè½¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤ËÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¼ïÌÜ¤¬¡¢Éý¤ï¤º¤«10cm¤ÎºÙ¤¤Âæ¤Î¾å¤Ç¼¡¡¹¤Èµ»¤ò·«¤ê½Ð¤¹Ê¿¶ÑÂæ¤À¡£
çýè½¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¿¶ÑÂæ¤Ï4¼ïÌÜ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¼ïÌÜ¡£Ê¿¶ÑÂæ¤ÎÎý½¬»þ´Ö¤¬°ìÈÖ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤À¡£
¸©Âç²ñ¤Î¼ïÌÜÊÌ¤Î½ç°Ì¤Ç¤â1°Ì¤À¤Ã¤¿Ê¿¶ÑÂæ¡£10cm¤ÎºÙ¤µ¤Î¾å¤ÇÈô¤ó¤À¤ê²óÅ¾¤·¤¿¤ê¤¹¤ë±éµ»¤Ë¡¢¶²ÉÝ¿´¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡Ö¿·¤·¤¤µ»¤ÏºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤¤¬¡¢²ó¿ô¤ò¤«¤±¤ë¤È´·¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤ò»Ù¤¨¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤ÎÊ¢¶Ú¡£
Æü¡¹¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤È¡¢µ»¤ò¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÄü¤á¤Ê¤¤¡È·«¤êÊÖ¤·¤ÎÎý½¬¡É¤³¤½¤¬¾åÃ£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨À®Ä¹ ¡ÖÁ´¹ñ¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¡×
¤½¤ó¤Êçýè½¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÁà¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡ÈÉª¤Î¼ê½Ñ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÎý½¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤Ï¤¹¤´¤¯Îý½¬¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆþ±¡´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëçýè½¤µ¤ó¡£
Âç¹¥¤¤ÊÂÎÁà¤«¤é°ìÅÙÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤È¿´¤âÂÎ¤â¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
ºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æº£¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹çýè½¤µ¤ó¤Ëº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¡¢ÂÎÁà¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¿·³ã¸©¤Î»Ò¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¡×
Á´¹ñ¤ÎÄºÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÈôÌö¤òÀÀ¤¦¡£