全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１５日、柔道とセーリング（ヨット）の２競技が岡山、和歌山両県でそれぞれ行われた。

東京都勢は、柔道男子１００キロ超級で、国士舘の長野慎大選手が準優勝を決めた。

長野慎大選手（国士舘２年）

前日の団体戦に続いて個人戦でもタイトル奪取を目指したが、決勝で一本負けした。「自分はまだまだ甘い」と笑顔はなかったが、強豪ぞろいの最重量級で、２年生ながら銀メダルを手にしたのは立派だ。

この日は、豪快な投げ技などで初戦から３試合を一本勝ち。続く準々決勝は僅差で、準決勝は反則勝ちで勝ち上がった。決勝は、春の選手権２位の実力者、大成（愛知）の時田開仁選手（３年）と対戦。一回り大きな相手にタイミング良く倒されると、そのまま押さえ込まれて力尽きた。

埼玉栄（埼玉）との団体戦決勝では、相手エースを倒し、２年ぶりの優勝に貢献した。百瀬晃士監督は「勝ちきれなかった反省点もあるけれど、大舞台で試合を重ねるごとに力を増していき、大きく成長した」と目を細めた。

全国中学校大会でも２位に終わっている。なかなか頂点にたどり着けない悔しさを胸に、「次は個人戦で必ず勝つ。団体戦は連覇する」と力を込めた。苦い経験を糧に、最後の夏となる来年は２冠を手にすると誓った。（清水裕）