¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡áÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ï£±£µÆü¡¢½ÀÆ»¤È¥»¡¼¥ê¥ó¥°¡Ê¥è¥Ã¥È¡Ë¤Î£²¶¥µ»¤¬²¬»³¡¢ÏÂ²Î»³Î¾¸©¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íÄ¶µé¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ºë¶Ì±É¡¦ÅÏÊÕÁó¿¥Áª¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬½éÀï¤Ç°ìËÜÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÅÏÊÕÁª¼ê¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾ð¤±¤Ê¤¯¡¢µã¤¯¤Ëµã¤±¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Î°µÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢¤³¤Ã¤Á¤â²¡¤·¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤º¡¢²ù¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òËº¤ì¤º¡¢£¹·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¾¡¤Á¤¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£