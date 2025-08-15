キズが、12月10日にリリースする1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』に関する続報が届いた。さらに、本作に収録予定の最新MV「銃声」がYouTube公式チャンネルに公開された。

◆「銃声」MV

最新MV「銃声」は通常盤収録の再録バージョンの音源を映像化したもの。これまでのキズの作品とは一線を画す、彼らの新たな一面を切り取った斬新で深みのある作品に仕上がっている。今この瞬間だからこそ響く、生々しく鮮烈な表現をぜひ体感してほしい。ファンも初めての人も、今日という日にこの「銃声」と出会うことが、何か特別な意味を持つはずだ。

https://youtu.be/92U_cglsrLk?si=cfzzcfv4PQYK6sMY

また、キズ史上初となるオリジナルアルバム作品は、完全生産限定盤A、完全生産限定盤B、通常盤の3タイプでリリースされる。

完全生産限定盤Aにはこれまで商品化されることのなかった貴重なMVに加え、本作のために新たに撮り下ろしたMVを収録。音と映像が融合した世界観は、まるでアルバムそのものを多角的な視点で捉えた映画作品のように感じられる仕上がりになるだろう。

完全生産限定盤Bには、キズの軌跡を追うドキュメント映像を収録予定。ステージへの姿勢、真剣なやり取り、時に見せる笑顔…ステージの上だけでは知ることのできない“キズの核”を感じられる映像作品になるだろう。

通常盤はボーナストラックとして「銃声」の再録バージョンを収録。長年ライブで愛されてきた楽曲が、今のキズの音でどのように生まれ変わるのか、ファンの期待を裏切らないはずだ。

なお、9月30日までの予約者には、早期予約特典として「クリアポストカード」をプレゼントすることも決定した。オリジナルの限定デザインで、予約者しか手に入れられないコレクターズアイテムだ。

加えて、1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』の発売を記念し、全国のタワーレコードにてインストアイベントも開催される。タワーレコード新宿店では9月1日から、その他の店舗では9月8日から予約受付がスタートする。参加券の配布方法は店舗ごとに異なるため、詳細は公式サイトにて。

今週末の8月17日には、豊洲PITでΛrlequiΩ、DEZERTとの3マンライブが開催される。すでにチケットは完売。ステージ上で繰り広げられる音と感情のぶつかり合いは、間違いなく今年のハイライトのひとつになるに違いない。

1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』

2025.12.10 RELEASE 【完全生産限定盤A】(2枚組[CD＋DVD] ※特殊パッケージ仕様) DMGD-046/047／22,000円(税込)

【完全生産限定盤B】(2枚組[CD＋DVD] ※特殊パッケージ仕様) DMGD-048/049／22,000円(税込)

【通常盤】(CDのみ) DMGD-050／3,850円(税込) ・早期予約特典

対象：完全生産限定盤A

アイテム：クリアポストカードセットA(メンバー写真[全4種])

対象：完全生産限定盤B

アイテム：クリアポストカードセットB(メンバー写真[全4種])

対象：通常盤

アイテム：クリアポストカード(ランダム1枚[全8種]) ・店舗予約特典

GALAXY BROAD SHOP：MV場面写アクリルスタンド(サイズ：約W100×H60mm)

タワーレコード：集合写真ステッカー

一般拠点店：A3ポスター

