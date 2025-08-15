クジラ夜の街、メジャー3rdフルアルバムを11月リリース＋レコ発ワンマンツアー開催
クジラ夜の街が、メジャー3rdフルアルバムを11月26日(水)にリリースすることが決定した。
あわせて、レコ発ワンマンツアーとして＜クジラ夜の街 ONE MAN TOUR 2025-2026 “STARDUST JOURNEY”＞の開催を発表。先日発表された来年2月28日(土) の東京EX THEATER ROPPONGIでのワンマンライブをツアーファイナルに据え全15ヶ所をまわる。
アルバムのタイトルを含む詳細は後日発表予定。
＜クジラ夜の街 ONE MAN TOUR 2025-2026 “STARDUST JOURNEY”＞
2025年
12月14日(日) 【神奈川】F.A.D YOKOHAMA
12月20日(土) 【兵庫】神戸VARIT.
2026年
1月21日(日) 【香川】高松TOONICE
1月17日(土) 【長野】長野LIVE HOUSE J
1月18日(日) 【埼玉】HEAVEN’S ROCKさいたま新都心VJ-3
1月24日(土) 【石川】金沢AZ
1月25日(日) 【愛知】名古屋Electric Lady Land
1月31日(土) 【福岡】福岡DRUM SON
2月1日(日) 【広島】広島Live space Reed
2月8日(日) 【北海道】札幌SPiCE
2月11日(水祝) 【宮城】仙台darwin
2月14日(土) 【新潟】新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
2月21日(土) 【静岡】静岡UMBER
2月23日(月祝) 【大阪】大阪梅田CLUB QUATTRO
2月28日(土) 【東京】EX THEATER ROPPONGI
チケット料金：自由 前売￥5,000 / 当日￥5,500（税込 / ドリンク代別）
2月28日(土)EX THEATER ROPPONGI チケット料金：自由 前売￥5,500 / 当日￥6,000（税込 / ドリンク代別）
※3歳以上はチケットが必要となります。
【ファンクラブ先行】
期間：8月15日(金)21:00〜8月31日(日)23:59
https://smam.jp/qujila/
【オフィシャル先行】
期間：8月15日(金)21:00〜9月7日(日)23:59
受付： https://eplus.jp/qujila/
配信シングル「REAL FANTASY」
2025年7月23日 (水)リリース
各配信サイト：https://qujilayolu.lnk.to/realfantasy
クジラ夜の街 コラボグッズ販売「The Music POP UP STORE Vol3.0」
開催期間：2025年8月18日（月）〜24日（日）
開催場所：渋谷宮下パーク North 2F
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/themusic_jp?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MW14cDcwMTJvdDIzaQ==
公式X：https://x.com/themusic_jp
＜ONE MAN LIVE-タイトル未定-＞
2026年2月28(土)
会場：六本木EXシアター
OPEN / START：17:00 / 18:00
詳細はオフィシャルサイトまで
関連リンク
◆クジラ夜の街 オフィシャルサイト
◆クジラ夜の街 オフィシャルX
◆クジラ夜の街 オフィシャルInstagram
◆クジラ夜の街 オフィシャルYouTube