¡¡¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ï15Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤«¤éMF¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¨¥ó¥ê¥±(23)¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï26Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¡£´ü´ÖÃæ¤ÎÉÙ»³¤È¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±Áª¼ê¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤À¤¬¡¢µþÅÔ¶¦±É³Ø±à¹â¤«¤é22Ç¯¤ËÉÙ»³¤ËÆþÃÄ¡£ºòÇ¯¤ÏJ3¤Ç9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢J2¤Ë¾º³Ê¤·¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Î1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤È¤Æ¤âÉé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò1¤Ä¤Ç¤â¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£J2¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡È¬¸Í¤Ï¸½ºß¡¢J3¤Ç2°Ì¤Ë2º¹¤Î¾¡¤ÁÅÀ46¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
