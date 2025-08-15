『5時に夢中！』5000回記念で公開生放送 ミッツ・マングローブがマツコの亜脱臼に言及「よく20年間耐えた」
TOKYO MXでレギュラー放送中の生情報番組『5時に夢中！』の公開生放送『祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博』が、15日に都内にて開催。垣花正、大島由香里、ミッツ・マングローブらが集結した。
【写真】パワフルなレギュラー陣が集結！
『5時に夢中！』は、2005年4月に放送開始以来20年間の放送を経て、8月15日に放送5000回を迎えた。この日の放送では、レギュラー出演者たちが集まり、5000回に相応しい特別な“パビリオン”を実施。垣花、大島、ミッツのほか、若林史江、岩下尚史、北斗晶、松田ゆう姫、ヒコロヒー、岩井志麻子、中瀬ゆかり、中尾ミエ、トキ、小原ブラス、ジョナサン、ケント、ダイアナ・エクストラバガンザ、肉乃小路ニクヨが登場した。
公開生放送にはマツコ・デラックスも出演予定だったが、出演を見合わせた。マツコは腰から尻にかけた関節を亜脱臼。マツコと共に月曜コメンテーターを務める若林は「ニュースでみなさんご存知だと思いますけど、あのデブが…」と切り出し、ミッツは「ブーちゃんがついにね。いつか来るだろうと思ってましたけども」と反応した。若林は「予想の範疇ではあるんですけど」と続け、ミッツは「耐えられないですよ、重みに。よく20年間耐えたと思いますよ」と分析した。
ミッツは「で、またこの5000回記念をね。狙ったかのように…このタイミングも本当に不思議」とコメント。若林は「最初ここに出たくないから嘘ついてるのかと思った」と冗談交じりに語った。
オープニングでは、中尾とミッツが「可愛いベイビー」を歌唱。観客からは大きな手拍子と歓声が上がった。歌唱が終わると中尾は「初めて一緒に歌ったわねぇ」とニッコリ。ミッツは「ひとつ、日本の芸能史上とてつもないことが起きたんです。中尾ミエが生バンドじゃなくてカラオケで歌うのは今日が初めて」と明かし、中尾は「予算がないからしょうがない」と笑いを誘った。
岩井が開幕宣言をした後は、曜日ごとの「パビリオン」を開催。火曜パビリオンは「ゴジムでござる」、水曜パビリオンは「スナック五時」、月曜パビリオンは「若林コーディネーションSP」、木曜パビリオンは「NO NO GAME」などさまざまなパビリオンを行った。会場は終始笑いに包まれ、公開生放送は大盛り上がりで幕を閉じた。
『5時に夢中！』は、TOKYO MXにて毎週月曜〜金曜17時放送。
