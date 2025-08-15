SKE48北川愛乃「右内側半月板損傷」と診断 活動休止・手術へ 「手術後は傷も残ってしまう」「沢山悩みました」
アイドルグループ・SKE48は15日、公式サイトを通じ、メンバー・北川愛乃（24）が「右内側半月板損傷」との診断を受けたと明らかにした。
【写真】美脚あらわなミニスカワンピで意気込みを語る北川愛乃
「TeamKII 北川愛乃に関するご報告」と題し、「この度、膝に痛みが出たため病院を受診したところ、『右内側半月板損傷』との診断を受けました。治療には手術を伴いますことから、少なくとも9月14日（日）までは療養のために活動をお休みさせていただく運びになりました」と報告。
体に負担の無い範囲でのSKE48 Mail 、SNS更新などは継続するが、SKE48劇場公演、「SKE48 SUMMER Tour 2025」熊本公演は不参加となる。「楽しみにお待ち頂いておりましたファンの皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
北川本人もメッセージを寄せ「これは自然治癒出来ない怪我で、治すには手術が必要という結果でした。手術後は傷も残ってしまうことや、お仕事をしばらくの期間お休みをさせて頂かないといけないということで、決断するまでは沢山悩みました」とし、「またアイドルとして皆様の前に戻ってきますので、少しだけ待っていて下さったら嬉しいです」とつづった。
■北川愛乃よりファンの皆様へ（全文）
皆さんに突然のご報告で申し訳ございません。
先日、右ひざに違和感を感じて診察を受けたところ「右内側半月板損傷」と診察されました。
これは自然治癒出来ない怪我で、治すには手術が必要という結果でした。
手術後は傷も残ってしまうことや、お仕事をしばらくの期間お休みをさせて頂かないといけないということで、決断するまでは沢山悩みました。
劇場公演やツアーなど、いつも楽しみに応援下さっているファンの皆様はもちろんのこと、他のメンバー、スタッフさんにも多くの心配やご迷惑をお掛けし、申し訳ない気持ちでいっぱいです。
またアイドルとして皆様の前に戻ってきますので、少しだけ待っていて下さったら嬉しいです。
北川愛乃
【写真】美脚あらわなミニスカワンピで意気込みを語る北川愛乃
「TeamKII 北川愛乃に関するご報告」と題し、「この度、膝に痛みが出たため病院を受診したところ、『右内側半月板損傷』との診断を受けました。治療には手術を伴いますことから、少なくとも9月14日（日）までは療養のために活動をお休みさせていただく運びになりました」と報告。
北川本人もメッセージを寄せ「これは自然治癒出来ない怪我で、治すには手術が必要という結果でした。手術後は傷も残ってしまうことや、お仕事をしばらくの期間お休みをさせて頂かないといけないということで、決断するまでは沢山悩みました」とし、「またアイドルとして皆様の前に戻ってきますので、少しだけ待っていて下さったら嬉しいです」とつづった。
■北川愛乃よりファンの皆様へ（全文）
皆さんに突然のご報告で申し訳ございません。
先日、右ひざに違和感を感じて診察を受けたところ「右内側半月板損傷」と診察されました。
これは自然治癒出来ない怪我で、治すには手術が必要という結果でした。
手術後は傷も残ってしまうことや、お仕事をしばらくの期間お休みをさせて頂かないといけないということで、決断するまでは沢山悩みました。
劇場公演やツアーなど、いつも楽しみに応援下さっているファンの皆様はもちろんのこと、他のメンバー、スタッフさんにも多くの心配やご迷惑をお掛けし、申し訳ない気持ちでいっぱいです。
またアイドルとして皆様の前に戻ってきますので、少しだけ待っていて下さったら嬉しいです。
北川愛乃