¡Úµð¿Í¡ÛÁ°¥«¡¼¥É¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿ÂçÀª¤¬£¸²ó¤ËÅÐÈÄ¡¡£¸µå¤Ç£³¼ÔËÞÂà
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¤¬£¸²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢£¸µå¤ÇÂÇ¼Ô£³¿Í¤òÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ·Þ¤¨¤¿£¸²ó¤Ë£µÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤³¤Î²óÀèÆ¬¡¦¾®È¨¤ò£³µå¤ÇÅê¥´¥í¡£ÂåÂÇ¡¦»å¸¶¤òÄ¾µå£±µå¤ÇÃæÈô¡££±ÈÖ¡¦¶áËÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®£±£µ£´¥¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡ÂçÀª¤ÏÁ°¥«¡¼¥É¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ï£³ÆüÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¡£¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÂçÀª¤ÏÈèÏ«¤Ê¤Î¤Ç¡×¤Èº£µ¨¤¹¤Ç¤Ë£´£¹ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤ÎÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¼ó°Ì¡¦ºå¿ÀÀï¤Þ¤Ç²¹Â¸¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò»öÁ°¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£