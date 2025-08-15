◇陸上 アスリートナイトゲームズ 第１日（１５日、福井県営陸上競技場）

男子走り高跳び決勝で、瀬古優斗（ＦＡＡＳ）が日本歴代２位タイとなる２メートル３３で優勝した。東京世界陸上（９月）の参加標準記録も突破して代表入りに大きく前進した。世界陸上前最後と位置づけていた大会で、参加標準記録突破を文句なしに突破。「信じられない。うれしい」と目を丸くして喜んだ。

持ち味は「地面をえぐるような踏み切り」。小学生の時はバレーボールをしており、スパイクと「リズムが似ている」ところも高跳びに生きている。高跳び選手には珍しい“メガネジャンパー”だが、実は「コンタクト（レンズ）が怖くて入れられないから」と意外な事実も語った。

初の大舞台は約１か月後に迫る。「今日以上のものを出すために何ができるか、考えていかないといけないと思っています」とこの日ラストに失敗した、日本記録（２メートル３５）越えの２メートル３６も視野にさらなる鍛錬を積むつもり。自国開催だからこそ「皆さんの力を借りて、しっかり臨みたい。出るだけじゃなくて、しっかり結果を出したい」と決意を固めた。