ÅÏÊÕæÆÂÀ¤Î¿²´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÎØ³Ô¤¤ì¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤ª´é¡×¤È¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¢£¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥ÈÂ³¡¹¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕæÆÂÀ¤Î¿²´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É±Ç²è¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È①～②
Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¾ö¤Î¾å¤ËÉß¤«¤ì¤¿ÉÛÃÄ¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ëÅÏÊÕ¤Î»Ñ¤È¥«¥Á¥ó¥³¤¬¼Ì¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿1Ëç¤È¡¢ÊÁ¥»ー¥¿ー¤òÃå¤¿Î©¤Á»Ñ¤Î2Ëç¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤Î¿²´é¤ËÂÐ¤·¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÎØ³Ô¤¤ì¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤ª´é¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡ÖÎ¹´Û¤Î¥·ー¥ó¤Û¤ó¤È¤Ë¤³¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È±Ç²è¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤É¤¬Â³¡¹¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¸ø¼°SNS¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£