¢£12·î12Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È
¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬±Ç²è¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
±¨Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤êÏÂÁõ»Ñ¤Î¹â¶¶¡¦ÌÚÂ¼¡¦ÃæÅç¤ÈÀ©Éþ»Ñ¤Î¾åÇòÀÐ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öµ®Â²´¶¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Î³Ê¹¥¤Ç¤â±Ç¤¨¤ë¥¤¥±¥á¥óºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¤Ï12·î12Æü¸ø³«¡£