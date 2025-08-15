STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

ËÌ³¤Æ»¡¦»ÔÎ©¶üÏ©Áí¹çÉÂ±¡¤Ï2025Ç¯8·î14Æü¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ë30Âå¤ÎÃËÀ­°å»Õ¤¬50¥­¥í°Ê¾å¤ÎÂ®ÅÙÄ¶²á¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÄ¨²ü½èÊ¬¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÉÂ±¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃËÀ­°å»Õ¤Ï¡¢2025Ç¯4·î26Æü¡¢»äÍÑ¤Ç»¥ËÚ»Ô¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤áÆ»Åì¼«Æ°¼ÖÆ»¤òÁö¹ÔÃæ¡¢½½¾¡Ê¿¸¶SAÉÕ¶á¤Ç²ÄÈÂ¼°¥ªー¥Ó¥¹¤Î¼è¤êÄù¤ê¤ò¼õ¤±¸¡µó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤ÎÉÕ¶á¤ÎÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®80¥­¥í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ­°å»Õ¤Ï51¥­¥íÄ¶²á¤Î131¥­¥í¤ÇÁö¹Ô¤·¸¡µó¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤éÈ³¶â8Ëü±ß¤È±¿Å¾ÌÈµöÄä»ß90Æü¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­°å»Õ¤ËÂÐ¤·ÉÂ±¡¤Ï¡¢¡Ö50¥­¥í°Ê¾å¤ÎË¡ÄêÂ®ÅÙÄ¶²á¤òÈÈ¤·¡¢»Ô¿¦°÷Á´ÂÎ¤Î¿®Íê¤ò¼ºÄÆ¤µ¤»¤¿ÀÕÇ¤¤ÏÂç¤­¤¤¡×¤È¤·¤ÆÄ¨²ü½èÊ¬¡Ê¸ºµë2¤«·î¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ­°å»Õ¤Ï¡Ö´µ¼Ô¤ÈÉÂ±¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£