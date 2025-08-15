「摂津盃」（１５日、園田）

９番人気のナムラタタが後方待機から直線で大外を強襲して重賞初制覇を成し遂げた。２着は先に仕掛けた３番人気のエイシンレジュームが最終４角先頭で粘り込み、３着には５番人気のフラフが好位追走から続いた。伏兵の台頭で３連単７１万７３９０円の大波乱となった。

上がり最速で突き抜けたナムラタタが波乱を起こしたが、陣営にとって思惑通りのレースになった。「スタッフが頑張って仕上げてくれた。末脚を生かしたレースできたし、さすが吉村騎手」と石橋満師。厩舎として２０２２年のぎふ清流カップ（笠松）以来３年ぶりの重賞Ｖ２は、地元・兵庫での重賞初勝利だ。

ウインドケーヴが逃げて、１番人気のヴィーリヤは２番手で追走。ナムラタタは１１番手からレースを進めた。「落ち着いた返し馬で、この感じならやれると思った。位置を取りに行くとハミをかんで進まないので、脚をためた方がいい。前半をリラックスさせて、向正面で光の道筋が見えた」と吉村智。そこからスパートして最終４角で外へ持ち出すと、末脚が一気にはじけた。

９回目の重賞挑戦で初タイトルを獲得したナムラタタ。「次走は未定だが、今回の距離を勝って選択肢は広がった」と石橋満師。通算８勝のうち５勝が１４００メートルだが、重賞初Ｖは１７００メートルの中距離。新境地を開いて、重賞連勝への可能性を膨らませた。