¸ÞÅç»Ô¤ÎÃË½÷·²Åç¼þÊÕ¤Î³¤°è¤Ç¡¢¥µ¥ó¥´¤òÌ©µù¤·¤¿¤È¤·¤ÆÄ¹ºê³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤ÏÆüËÜ¿Í1¿Í¤ÈÃæ¹ñ¿Í5¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ6¿Í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

7·î5Æü¡¢¸ÞÅç»Ô¤ÎÃË½÷·²Åç¤ÎËÌÀ¾¤ª¤è¤½36¥­¥í¤ÎÅì¥·¥Ê³¤¤Ç³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬Âª¤¨¤¿1ÀÉ¤ÎµùÁ¥¡£

¾èÁÈ°÷¤¬Åê¤²Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥µ¥ó¥´µù¤Ë»È¤¦ÌÖ¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î³¤°è¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥´µù¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤¿³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î½ä»ëÁ¥¤¬Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£

³°¹ñ¿Íµù¶Èµ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ¹ºê³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¹¥ó¡¦¥Õー¥Ô¥óÍÆµ¿¼Ô57ºÐ¤éÃæ¹ñ¿Í5¿Í¤Ç¤¹¡£

¥¹¥óÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¹ñ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤º¤Ë¡¢¥µ¥ó¥´µù¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£

³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç6·î¤Ë¤âÆ±¤¸³¤°è¤ÇÌ©µù¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢ÃË¤é¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¤Û¤«¡¢

Åö»þ¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¾å¸ÞÅçÄ®¤Î¼«±Ä¶È¡¢ÂÀÅÄ ÏÂÉ§ÍÆµ¿¼Ô 61ºÐ¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ä¹ºêÃÏ¸¡¤Ï15Æü¡¢¥¹¥óÍÆµ¿¼Ô¤éÃæ¹ñ¿Í5¿Í¤òµù¶ÈË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÄ¹ºêÃÏºÛ¤Ëµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£