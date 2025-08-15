超小型ながら毎秒18mの強風を実現！ 真夏の外出を快適にする携帯ハンディファン「ちびファン！」

手軽にパーソナルな涼を取れることから、ここ数年で一気に定着した感のあるハンディファン。まだまだ暑さが続きそうなこれからの季節に備え、複数持ちや、遅ればせながらの新規導入を検討している方も多いはずです。

そんな中、Yao-yoroz（ヤオヨロズ）が展開する小型家電ブランド・TAXIONは、クラウドファンディングサイトCAMPFIREにて「ちびファン！」（2680円〜 ※8月13日現在）を先行販売中。

超軽量・超小型ながら、毎秒18mの強力な涼風を生み出す驚きのスペックを搭載し、1台どころか2台3台と欲しくなってしまう魅力的なハンディファンです。

「ちびファン！」は全長110mm、送風部は直径35mm・長さ40mmで、重さはわずか約116g。名前通りのコンパクト設計です。送風部にはICE冷感ホイールと高回転ブラシレスモーターを、本体には4000mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。最大風速は毎秒18m、連続稼働は最長11時間（最短2.5時間）と、長時間涼しさをキープします。

ICE冷感ホイールは海外で特許を取得した独自仕様で、取り込んだ風の温度を下げて送風するため、涼感が一段とアップ。さらにホイール式で羽全体をカバーした構造のため、近年のハンディファンで問題視される「髪の毛の巻き込み」リスクも軽減しています。安心して使える設計です。

操作は本体側面の電源ボタンのみ。長押しで電源オン／オフ、電源オン後は押すごとに風速が上がる6段階調整のシンプル設計です。

現在の風力は1〜100％でデジタル表示され、バッテリー残量はインジケーターで確認可能。シーンや好みに合わせた風量調整や、充電タイミングの把握もひと目でできます。

カラーバリエーションはシルクホワイト、ダイソンブラック、レアパープル、ミントグリーンの全4色。

カバンやポーチ、ポケットに入れてもかさばらず、暑さを感じたらサッと取り出して涼風を浴びられる「ちびファン！」。

街歩きや通勤、フェスやキャンプなどのアウトドアシーンでも頼れる相棒になってくれるはず！

