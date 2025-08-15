µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿102Æü¤Ö¤ê1·³Éüµ¢¡ª°¤Éô´ÆÆÄÌÀ¸À¡ÖÌÀÆü¤«¤é½Ð¤Æ¤â¤é¤¦¡×16ÆüÄ¹Åè»áÄÉÅé»î¹ç4ÈÖ¡¦»°ÎÝ
¡¡5·î7Æü¤Ëº¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤Ç½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢1·³Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2·³Ä´À°Ãæ¤À¤Ã¤¿µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬1·³¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬15Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿ÀÀï¤Î»î¹ç¸å¤ËÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢µÕÅ¾¤Çºå¿À¤ò²¼¤·¤¿»î¹ç¸å¡¢²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÀÆü¤«¤é½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È16Æü¤ÎÆ±Àï¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»°ÎÝ¤Ç4ÈÖ¤«Ìä¤ï¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£½Ð¾ì¤¹¤ì¤ÐÉé½ý¤·¤¿5·î6Æü¤Îºå¿ÀÀï°ÊÍè102Æü¤Ö¤ê¤Î1·³½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÉðÀï¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£Éé½ýÎ¥Ã¦¸å¡¢½é¤á¤Æ°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Éüµ¢¤ÎÌÜ°Â¤ò¡Ö20ÂÇÀÊ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç6²ó¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·3ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢¼ÂÀïÉüµ¢¸å21ÂÇÀÊ¤ò¾Ã²½¡£¡Ö½é¤á¤Îº¢¤è¤ê¤Ï»î¹ç´ª¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂÇµå¤âÈô¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤·¡£»î¹ç¤ÇÎ©¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡16Æü¤ÎÆ±Àï¤Ï¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¸á¸å1»þÈ¾º¢¤«¤é¾ìÆâ¤ò°ÅÅ¾¤·¤ÆÄÉÅé¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤ÏµåÃÄ¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡Ê51¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¥Á¡¼¥àµÚ¤ÓµåÃÄOB¡¢µåÃÄ¿¦°÷¤é¤¬±É¸÷¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤ò¿ÍÊ¸»ú¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤ÈµåÃÄOB¤é¤¬¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ëÅê¤²Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£¼«¿È¤â»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤Ç¡¢²¬ËÜ¤¬ÀïÎó¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£