¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û16Ç¯¤Ö¤ê3²óÀï¿Ê½Ð¤Î¸©´ôÉì¾¦¡¦Æ£°æ´ÆÆÄ¡Ö2»à¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè10ÆüÌÜ¡¦2²óÀï¡¡¸©´ôÉì¾¦4-3Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¸©´ôÉì¾¦¤¬Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿2009Ç¯°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£17Æü¤Î3²óÀï¤Ç¤Ï8¶¯Æþ¤ê¤ò¤«¤±¡¢ÌÀË¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¸©´ôÉì¾¦¤Ï3¡½3¤Î8²ó¡¢2»à¤«¤é¼ÆÅÄÁóÎ¼Åê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Îº¸Á°ÂÇ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¶ðÀ¥ÍÛÂºÆâÌî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬±¦Íã¤Ø·è¾¡¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æ½áºî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¡¢Ç´¤ê¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£2»à¤«¤éÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëÍê¤â¤·¤µ¤â´¶¤¸¤¿¡£1ÅÀº¹¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬Ìîµå¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤ÈÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿Ç´¤ê¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡´°Åê¤Î¼ÆÅÄÁóÎ¼¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÅêµå¤Ë¤â¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµå¤ÇÁê¼ê¤Ë¹Ê¤é¤»¤Ê¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£5ÅÀ¾¡Éé¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢5ÅÀ°ÊÆâ¤Ê¤é¿´Ãæ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£