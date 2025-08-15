「天井知らずの美しさ」本田真凜、肩出し＆美デコルテ際立つドレス姿に「もうすっかり大人だね」の声
フィギュアスケーターの本田真凜さんは8月13日、自身のInstagramを更新。肩出し＆デコルテが際立つドレス姿を披露しました。
【写真】本田真凜の美しいドレス姿
この投稿にコメントでは、「とっても素敵です」「まりりん可愛すぎた」「綺麗過ぎて女神様にしか見えません」「眩き美の骨頂」「天井知らずの美しさ」「もうすっかり大人だね」と称賛の声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)
「女神様にしか見えません」本田さんは「カラダ探し THE LAST NIGHT ジャパンプレミアお越しくださった皆様ありがとうございました...一足お先の映画いかがでしたか？」とつづり、7枚の写真を載せています。9月5日公開、橋本環奈さん主演の映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』で俳優デビューを飾った本田さん。12日に都内で行われたジャパンプレミアに出席した際の衣装で、肩があらわになったワンショルダーの黒いロングドレス姿を披露。美しいデコルテが際立っています。
本田真凜1st写真集『MARIN』発売！21日には、1st写真集『MARIN』（講談社）が発売予定の本田さん。発売前に重版が決定するなど注目を集めています。本田さんのInstagramでは、写真集に入りきらなかった未公開カットや撮影オフショットなども公開しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
