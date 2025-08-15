ºÙ¤á¡ß½Ä¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤¬²Æ¤Ã¤Ý¡ª¤ä¤»¸«¤¨¤¹¤ë¡ÖBIG¥·¥ã¥Ä¡×¤ÎÃå¤³¤Ê¤·Êý¤Ã¤Æ¡©
¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¡¢Ãå¤³¤Ê¤·Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂÀ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â...¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤×¤ê¤«¤ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÃçÅÄÀéºé¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖBIG¥·¥ã¥Ä¡×¤ÎÃå¤³¤Ê¤·Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤«¤é¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
ºÇ¶¯Ãå¤ä¤»¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÁª¤ÓÊý
º£²ó¤Ï¡¢RayÅªºÇ¿ä¤·¤Î¤ä¤»¸«¤¨Éþ¡ÖBIG¥·¥ã¥Ä¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±¤¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¿§¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä¡Ä¡£
¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÃå¤ä¤»¤Ç¤¤ëºÇÅ¬²ò¤ò¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï...¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÃçÅÄÀéºé¤µ¤ó
¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¥³¡¼¥Ç¤¬¤ªÆÀ°Õ¤ÎÉÒÏÓ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£
Ray¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤×¤ê¤«¤ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
BIG¥·¥ã¥Ä
ºÙ¤á¡ß½Ä¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤¬Ãå¤ä¤»¸ú²Ì¥Ð¥Ä¥°¥ó¡ª
¥·¥ã¥Ä¤ÏÌµÃÏ¤Î¤â¤Î¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ°ìÂò¡£¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î´Ö³Ö¤¬¶¹¤¤¤È¡¢¤µ¤é¤Ë½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¥·¥ã¡¼¥×¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
Cordinate ¡Ú¿À¸Í¥ì¥¿¥¹¡Û¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë·è¤Þ¤ë¡£
Item ¡ÚGap¡Û¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä
¥Ç¥¤¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹¤Ë½ÅÊõ¤µ¤ì¤ëÈ´·²¤ÎÃå²ó¤·ÎÏ¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤ËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Item ¡ÚMardi Mercredi¡Û¥Ô¥ó¥¯¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä
¶»¸µ¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Ç¥£¥á¥¯¥ë¥Ç¥£¤é¤·¤¤¥Õ¥é¥ï¡¼»É½«¤ò¥ª¥ó¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤¬¡¢½Õ²Æ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
»£±Æ¡¿Ë¾·î¹¨¼ù¡Ê¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢ÎÓ¿¿Æà¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃçÅÄÀéºé ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥µ¥¤¥ª¥Á¥¢¥¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿»°±ºÍýÆà¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
»°±º ÍýÆà
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÁðÌîºéÍè