【5時に夢中！5000回】60歳・岩井志麻子“ヒョウ柄衣装”で大股開き らしさ全開の開幕宣言
TOKYO MX『5時に夢中！』（月〜金 後5：00）の5000回を記念した『祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博』が15日、都内で行われた。作家の岩井志麻子氏（60）は、トレードマークのヒョウ柄衣装で登場し、会場から大きな歓声を浴びた。大股開きでのパフォーマンス、らしさ前回の開会宣言もあり、沸かせた。
【写真】これぞ『5時に夢中！』さまざまなパビリオンで魅了
2005年4月に産声を上げて以来、20年間の放送を経て、ついに放送5000回の節目を迎えた。記念すべき日に、視聴者への感謝を込めて、有楽町・よみうりホールから、記念の公開生放送を実施する。番組開始当初、同建物内のビックカメラのサテライトスタジオから放送していた“ゴジム”が、歴史あるよみうりホールで公開生放送を行う、まさに節目の放送にふさわしい特別な番組となる。
5000回記念となるこの日の放送では、レギュラー出演者たちが一堂に会し、「5時に夢中！万博」と題して、数々の5000回に相応しい特別な“パビリオン”を届ける。先行抽選受付では、会場のキャパシティ約1000席に対して約4.5倍の応募があり、最前列が確約された3万3000円のエキサイトシートを含むすべての席が即完売となった。
■出演者
垣花正／大島由香里／ミッツ・マングローブ／若林史江／岩下尚史／北斗晶／松田ゆう姫／ヒコロヒー／岩井志麻子／中瀬ゆかり／中尾ミエ
黒船特派員：トキ／小原ブラス／ジョナサン／ケント
ダイアナ・エクストラバガンザ／肉乃小路ニクヨ
（マツコ・デラックスは安静が必要なため欠席）
