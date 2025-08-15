¡Ö그렇구나¡Ê¥¯¥í¥¯¥Ê¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©´Ú¥É¥é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤«¤â...¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö그렇구나¡Ê¥¯¥í¥¯¥Ê¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö그렇구나¡Ê¥¯¥í¥¯¥Ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÁêÄÈ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ö그렇구나¡Ê¥¯¥í¥¯¥Ê¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö그렇구나¡Ê¥¯¥í¥¯¥Ê¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤òÉ½¤¹´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
ÃúÇ«¤Ë¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö그렇군요¡Ê¥¯¥í¥¯¥ó¥Ë¥ç¡Ë¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô