¥Û¥Æ¥ë ¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë Åìµþ¥Ù¥¤¡¢³ª¤È³¤Á¯¤¬¥á¥¤¥ó¤Î½©¤ÎËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¡¡9·î1Æü¤«¤é
¥Û¥Æ¥ë ¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë Åìµþ¥Ù¥¤¤Ï¡¢¡Ö½©¤ÎËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢¡×¤ò9·î1Æü¤«¤é11·î9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»Ä¾Á÷¤Îè§¤Ç¹È¥º¥ï¥¤³ª¤Î¿©¤ÙÊüÂê¡ÊÊ¿Æü¸ÂÄê¡Ë¤ä½Ü¤Î¿©ºà¤òÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ëÅ·¤×¤é¡¢10¼ï¤Î¶ñºà¤«¤éÁª¤Ù¤ë³¤Á¯Ð§¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°ì´Ó¤º¤Ä°®¤ë¼÷»Ê¡¢¥¨¥¾¼¯¡¦¥«¥¹¤Ù¡¦·ª¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ê¤ÉËÌ³¤Æ»»º¤Î¿©ºà¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÎäÁ°ºÚ¡¢ÀÐ¼í»º¿¿Ã¤È¥Ý¥Æ¥È¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¾Æ¤¡¢¥Û¥¿¥Æ¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ó¡¼¥ó¥º¤Î¥¤¥«ËÏ¥ê¥¾¥Ã¥È¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¤¿¥é¥à¤Î¥°¥ê¥ë¡¢³½Ð½Á¤Î±ö¥é¡¼¥á¥ó¡¢³¤Ï·Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡¢ËÌ³¤Æ»¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»»º¥Ó¡¼¥Õ¤ÎÅ´ÈÄ¤¹¤¾Æ¤¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼É÷¤ä¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ê¤É¤òÂ·¤¨¤¿¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢ÍÎ·ª¤Îºñ¤ê¤¿¤Æ¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡¢ËÌ³¤Æ»¥ß¥ë¥¯¤ÈµðÊö¥½¥Õ¥È¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥×¥ê¥ó¡ÊÊ¿Æü¸ÂÄê¡Ë¤Ê¤É¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥Þ¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¾ì½ê¤Ï3³¬¡Ö¥·¥§¥Õ¥º ¥é¥¤¥Ö ¥¥Ã¥Á¥ó¡×¡£ÎÁ¶â¤Ï¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤¬Âç¿Í5,170±ß¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â2,304±ß¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤¬Âç¿Í7,040±ß¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â3,391±ß¤«¤é¡£ÀÇ¹þ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡£