ºå¿À¤Ïµð¿Í¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï26¤Î¤Þ¤Þ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À5-6µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤Ïµð¿Í¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î°ËÆ£¾¤Ï¡¢5²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤òÅ¸³«¡£¤·¤«¤·¡¢6²ó¤Ë¤Ï2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éºäËÜ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤ØÈô¤Ó¹þ¤à3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¡¢1ÅÀÍ¥Àª¤Î2»à¤Ç¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÌî¼ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë4ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÅê¤²¤ä¤¹¤¤Å¸³«¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿6²ó¤ÏÀèÆ¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é1ÈÖ¥À¥á¤ÊÄ¹ÂÇ¤Ç¼ºÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2ÈÖ¼ê¤Ë¤ÏµÚÀî¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤ê¡¢²Ð¾Ã¤·¤ËÀ®¸ù¡£7²ó¤Ï¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤¬·ÑÅê¤¹¤ë¤â¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦Ãæ»³¤Ë±¦ÍãÀÊ¤Ø¤Î2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï0¡½0¤Î4²ó¤ËÌµ»à°ìÎÝ¤«¤éÂç»³¤Î7¹æ2¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¤â2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¶áËÜ¤¬º¸Íã¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£4¡½3¤Î7²ó¤Ë¤Ï1»àÆóÎÝ¤«¤é¿¹²¼¤¬Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢¾¡Íø¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡¶áËÜ¤Ï½é²ó¤ÎÀèÆ¬¤Ç¤âº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¿·¿Í¤«¤é7Ç¯Ï¢Â³130°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£12Ç¯Ï¢Â³¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó°ÊÍè¡¢¥×¥íÌîµå2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£