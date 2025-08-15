「成長って早い」矢口真里、子どもたちとの誕生日ショットに反響！ 「楽しそう」「元気が1番」
元モーニング娘。でタレントの矢口真里さんは8月15日、自身のInstagramを更新。子どもたちとの誕生日ショットを公開しました。
この投稿にファンからは、「長男くんお誕生日おめでとうございます」「子どもの成長を毎日のように感じられる事は、幸せなことだね」「成長って早いですねぇ」「楽しそう」「元気が1番」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「長男くん6歳のお誕生日」矢口さんは「少し前のお話 8月9日 長男くん6歳のお誕生日でした」とつづり、7枚の写真を投稿。1枚目では、誕生日ケーキを前に長男、次男、おいっ子の3人が仲良く寄り添う姿を公開しました。2、7枚目では、矢口さんと妹を含む5人での集合ショットも披露しており、楽しげな雰囲気が伝わってきます。
