¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡¢¸©´ôÉì¾¦£´¡Ý£³Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¡×¡Ê£±£µÆü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡¸©´ôÉì¾¦¤¬£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î£³²óÀï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£²£»³²¹Âç³°Ìî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿£±²óÀï¤ËÂ³¤¡¢ÁáÂ®£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Æó²ó£±»à°ìÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È£²¡Ý£±¤«¤é¤Î´Ë¤¤¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿±þ¡¢¡ÖÄ¾µå¤Ç¤âÊÑ²½µå¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢ÂÇµå¤ò±¦Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£
¡¡¤¿¤À¼é¤ê¤Ç¤Î¡¢Áê¼ê¤Î£²ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¸Þ²ó¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¤Þ¤¿£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤Ïµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢Â¾¤ÎÂÇÀÊ¤ÇËÞÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»î¹çÅÓÃæ¤Çº¸Íã¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇ·â¤Ç¤âÁöÎÏ¤Ç¤â¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤º¸¼ê¤Î»Ø¤ò·çÂ»¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤òÏ¢È¯¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â²£»³¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£¤¬¤¢¤ëÃæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹â¤ß¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£