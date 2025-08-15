¡Ú¹Ã»Ò±à¡Ûº´²ìËÌ¡¦Àîºêßº¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆü¾ï¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡Á¾ÁÄÉã¤ÎÄï¤Ï¥×¥íÄÌ»»£±£¸£¸¾¡¤ÎÀîºêÆÁ¼¡¤µ¤ó
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£±£°Æü¢¦£²²óÀï¡¡ÌÀË£¶¡½£±º´²ìËÌ¡Ê£±£µÆü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Àµ¸á¡£ÌÀËÀï¤Î»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢ÌÛ¤È¤¦¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£¡ÖÆÁ¼¡¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¡£º´²ìËÌ¡¦Àîºêßº¡Ê£²Ç¯¡ËÅê¼ê¤ÏÁ¾ÁÄÉã¤ÎÄï¤¬¥×¥íÄÌ»»£±£¸£¸¾¡¤ÎÀîºêÆÁ¼¡¤µ¤ó¤À¡£
¡¡£±£¹£²£±Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆÁ¼¡¤µ¤ó¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤ÇÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë½ÐÀ¬¡£¡Ö¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¿©ÎÈ¤ÎÊäµë¤¬¤¤¤ÄÍè¤ë¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢Âç»ö¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¡¢Éå¤é¤»¤¿¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×¡£ßº¤ÎÉã¡¦ÀµÊ¿¤µ¤ó¡Ê£´£¹¡Ë¤ÏÆÁ¼¡¤µ¤ó¤«¤é¤½¤¦Ê¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆÁ¼¡¤µ¤ó¤ÏÀï¸å¡¢¾å¼êÅê¤²¤«¤é²£¼êÅê¤²¤ËÊÑ¹¹¡£Áª¼ê°úÂà¸å¤Ï´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¡¢À¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î²«¶â´ü¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Àï¸å£¸£°Ç¯¡£ßº¤Ï¡ÖÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢Éþ¤¬Ãå¤é¤ì¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆü¾ï¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Âº·É¤¹¤ë¿Æ¤»¤¤ÈÆ±¤¸·Ê¿§¤ò¸«¤¿£±£·ºÐ¡£¡ÖÍèÇ¯ÀäÂÐµ¢¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤È¤Î£³Ç¯À¸¤Î·ãÎå¤ËÎÞ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Èßº¡£¡ÖÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤Ç¤â´°Åê¤Ç¤¤ëÅê¼ê¿Ø¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¡££²Ç¯À¸¤ÇÍ£°ì¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿±¦ÏÓ¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ÇÀ»ÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£