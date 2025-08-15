¡Úµð¿Í¡Û¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬ÄÌ»»£²£°£°¥»¡¼¥Ö¡Äº´¡¹ÌÚ¼ç¹ÀÈ´¤ºÇÂ®¤Ç¤ÎÃ£À®
◆ＮＥＲＡ セ・リーグ 巨人６－５阪神（１５日・東京ドーム）
¡¡µð¿Í¤Î¼é¸î¿À¡¦¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬ÄÌ»»£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££²£³Ç¯¤Î±×ÅÄ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë°ÊÍè¥×¥íÌîµå£±£±¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¡£ÃæÌîÂóÌ´¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤È£³¼Ô»°¿¶¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï£³£´£¸»î¹ç¤Ç¤ÎÃ£À®¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤Î½êÍ×»î¹ç¿ô¤ÇºÇÂ®¤À¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Î£³£·£°»î¹ç¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇÂ®¤Ç¤ÎµÏ¿Ã£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¢¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£²£°£°¥»¡¼¥ÖÃ£À®¼Ô¤È½êÍ×»î¹ç¿ô
Åê¡¡¡¡¼ê¡Ê½êÂ°¡Ë»î¹ç¿ô
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Êµð¡Ë£³£´£¸
º´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê²£¡Ë£³£·£°
¥µ¥Õ¥¡¥Æ¡¡¡Ê¥½¡Ë£³£¸£·
¾®ÎÓ¡¡²í±Ñ¡Ê¥í¡Ë£³£¸£¹
¾¾°æ¡¡Íµ¼ù¡Ê³Ú¡Ë£´£´£µ
¹âÄÅ¡¡¿Ã¸ã¡Ê¥ä¡Ë£´£´£¶
»³ºê¡¡¹¯¹¸¡Ê£Ä¡Ë£´£´£¸
Æ£Àî¡¡µå»ù¡Ê¿À¡Ë£µ£²£°
´äÀ¥¡¡¿Îµª¡ÊÃæ¡Ë£µ£¹£´
Ê¿Ìî¡¡²Â¼÷¡Ê¥ª¡Ë£¶£±£¸
±×ÅÄ¡¡Ä¾Ìé¡Ê¥í¡Ë£¶£·£²