北米での75年を記念したコレクションを公開

アストン マーティンは2025年のモントレーカーウィークで、北米市場における75周年を祝福して、特別な3モデルのコンバーチブル『スリルシーカー・コレクション』を初公開した。

【画像】9台限定・すでに完売の『スリルシーカー・コレクション』と今年のモントレーで展示されるアストン マーティン車 全16枚

同社のビスポーク部門である『Q by アストン マーティン』が手掛けた『スリルシーカー・コレクション』は、カリフォルニア・カーメル湾の自然美と、オープンエア・ドライブがもたらす本能的な喜びからインスピレーションを得たビスポークモデル。



夜明けの空と朝霧を彷彿とさせる『マコブルーのヴァンテージ・ロードスター』と、午後の太陽の力強いエネルギーを伝える『セーシェルズブルーのDB12ヴォランテ』、そして夕暮れのドラマチックな神秘を捉えた『ウルトラマリンブラックのヴァンキッシュ・ヴォランテ』の3台からなる。

『スリルシーカー・コレクション』は、太平洋の琥珀色の太陽をイメージしたブロンズカラーのホイールとサイドストレイク、そしてロータリーセンターダイヤルを備える。さらにビスポークのラゲッジセットが装備されているという。

『スリルシーカー・コレクション』は、9台の限定で製作されるが、すでに全てのオーナーが確定しており、納車は2025年の冬ごろからを予定している。

ヴァルハラの量産モデルを公開

さらに今回のモントレーカーウィークでは、8月15日に開催の『ザ・クエイル（The Quail: A Motorsports Gathering）』、そして17日の『ペブルビーチ・コンセプトカー・ローンチ』において、アストン マーティン初のミドエンジン・ハイブリッド・スーパーカー『ヴァルハラ』のプロダクトモデルも初お披露目となる。

ヴァルハラは同社の技術開発部門である『アストン マーティン・パフォーマンス・テクノロジーズ』によるフォーミュラ1由来の設計手法とテクノロジーに、優れたデザインとドライビング・ダイナミクスが融合したスーパースポーツカーである。



モントレーカーウィーク2025の『ザ・クエイル』において生産型が初公開となる、アストン マーティン初の量産ミドエンジンPHEVスーパーカー『ヴァルハラ』。 アストン マーティン

そして、アストン マーティン初のミドシップ・スーパーカーにして、初のプラグインハイブリッド、そして専用のEV走行モードを備えた初の量産モデルとなる。

今回の展示は、『ヴァルハラ』がコンセプトから量産化へと進む、重要なマイルストーンといえる。

VIPに向けた特別なセッション

ペブルビーチのスパイグラス・ヒル・ゴルフコースに隣接したクラブハウス『アストン マーティン・ハウス』では、モントレーカーウィークの期間中、招待された特別な顧客に向けた特別なセッションや祝賀イベントが行われる。

その空間には『スリルシーカー・コレクション』や『ヴァルハラ』のほか、パフォーマンスの象徴である『S』が復活したばかりの『DBX S』と『ヴァンテージS』の両モデルも並べられる。



『アストン マーティン・ハウス』に展示される『アストン マーティンDBX S』。 アストン マーティン

また、招待された顧客には、『DBX707』、『DB12』、『ヴァンテージ』、『ヴァンキッシュ』といったアストン マーティンの主力モデルを駆り、北カリフォルニアの道路での魅力的なドライブ体験も提供される。

アストン マーティンのチーフ・コマーシャル・オフィサーのジョリオン・ナッシュ氏は以下のようにコメントした。

「モントレーカーウィークは、アストン マーティンのアメリカ大陸での75周年を祝う最高の舞台です。ビスポーク・モデルから傑作である『スリルシーカー・コレクション』まで、さまざまな最新スポーツカーや派生モデル、そして待望の『ヴァルハラ』が展示されます」

「この週末は、世界で強い影響力を持つ自動車愛好家やコレクターたちに向けて、当社のクラフトマンシップやパフォーマンス、名声を存分に披露する絶好の舞台となるでしょう」