¹Åç¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë£µÏ¢ÇÔ¡¡¼Ú¶â£±£°¡¡ºÇ²¼°Ì¤Á¤é¤Ä¤¯£µ¥²¡¼¥àº¹
¡¡¡Ö¹Åç£±¡Ý£²¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£±£µÆü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤¬ºÇ²¼°Ì¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë£µÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ú¶â¤ÏºÆ¤Ó£±£°¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦¿¹¤Ï£·²ó£¶°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤â£µÇÔÌÜ¡£»Í²ó¤ËÆâ»³¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡££±¡Ý£±¤Î¼·²ó¤Ë¤ÏÁê¼ê¼çË¤¡¦Â¼¾å¤ËÄËº¨¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£ÂÇÀþ¤«¤é¤Î±ç¸î¤âË³¤·¤¯¡¢ÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦»Í²ó¤Ë¾®±à¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°Áö¤¬À¸´Ô¤·¤Æ°ì»þÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¤â£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾¡¤Á±Û¤·µ¡¤Ç¥â¥ó¥Æ¥í¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬±¦Èô¡£Ï»²ó¤â£±»à¤«¤é¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤¬º¸Íã¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÆÀÅÀ·÷¤Î¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤â¾®±à¡¢ËöÊñ¤¬ËÞÂà¤·¤ÆÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï£²Ï¢ÇÔ¡£ºÇ²¼°Ì¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï£··î£³Æü¤«¤é£µÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£