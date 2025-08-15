¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ÀîÊæ¹â¤¬¾×·â¤Î18¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¡¾¡¤Á±Û¤·¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Î°ì¿¶¤ê¤Ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÊ¨¤Î©¤Ä
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê15Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹â¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î18¹æËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î7²ó2»àËþÎÝ¡£¥í¥Ã¥Æ2ÈÖ¼ê×¢ÃÓ¹¯»ÖÏº¤Î134¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶¯¿¶¡£¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤ò³Î¿®¤·¤¿ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¤Î¤É¤¹¤³¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿»³Àî¤ËËþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤âÂç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡9Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¡¢5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¡£ËþÎÝÃÆ¤Ï6·î27Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¡¢º£µ¨2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÃÍÀé¶â¤Î°ì¿¶¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£