¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥Ü¡¼¥¤¥º¡×ÃÝÌîÆâË¤ÎÎø¿ÍÌò¡Ä½©ËÜÍ´´õà¥Ö¥ë¥Ö¥ëáÆ°²è¤ËÈ¿¶Á¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡Ä¡×¡ÖÍÉ¤ì¤Æ¤Æ¤â¥¥ì¥¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·Æ°²è¡×
´éÌÌ¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¥å¡¼¥ë¤ÊÆ°²è
¡¡½÷Í¥¤Î½©ËÜÍ´´õ(48)¡áÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤Îà´é¥Ö¥ë¥Ö¥ëáÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂÀÊ¿ÍÎ·Ú°æÂô¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¤ªÉô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¡¡º£¤Þ¤Ç»î¤·¤¿Ãæ¤Ç1ÈÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢´éÌÌ¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤ÈÍÉ¤ì¤ë¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤ÊÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¤¢¤Þ¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡¢ÃÍÃÊ¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª¹â¤¤¤·¼«Âð¤Î¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤«¤è¡¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤Ê°Æ·ï¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö²æ¤Ê¤¬¤éÀ¼Äã¤á¤ÈºÆÇ§¼±¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤¬ÌåÀä¡Ä¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·Æ°²è ¡×¡Ö¤Ï¤Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í ¡×¡ÖÍÉ¤ì¤Æ¤Æ¤â¥¥ì¥¤ ¡×¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÇîÂ¿Èþ¿Í¤µ¤ó ¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡Ä ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½©ËÜ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖVERY¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÄ¹¤é¤¯³èÌö¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥Ü¡¼¥¤¥º¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢1997Ç¯)¤ÇÃÝÌîÆâË¤ÎÎø¿ÍÌò¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£ÅÚÍË¥ï¥¤¥É·à¾ì(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£