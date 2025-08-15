Ä¹ºê½Ð¿È¤Î³¤·³Ê¼¤¬ºÊ¤ËÁ÷¤Ã¤¿°ä½ñ¤ÎÏ¯ÆÉ¤â¡¡½ªÀï¤ÎÆü¤ËÄ¹ºê¸©¸î¹ñ¿À¼Ò¤ÇÄÉÅé¹Ô»ö¡ÔÄ¹ºê¡Õ
8·î15Æü¤Ï½ªÀï¤ÎÆü¡£Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¤âÀïË×¼Ô¤äµ¾À·¼Ô¤ÎÄÉÅé¹Ô»ö¤¬±Ä¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
6Ëü¿Í¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀïË×¼Ô¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹ºê»Ô¤Î¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤Ï°äÂ²¤Ê¤ÉÌó50¿Í¤¬»²Îó¤·ÀïË×¼ÔÄÉÅé½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½¸²ñ¤Ç¤Ï27ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Þー¥·¥ã¥ë·²Åç¤ÇÀï»à¤·¤¿Ä¹ºê½Ð¿È¤Î³¤·³Ê¼¤¬ºÊ¤ËÁ÷¤Ã¤¿°ä½ñ¤¬Ï¯ÆÉ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²Îó¼ÔÂåÉ½¤¬Ï¯ÆÉ¡Ë
¡ÖÃ»´ü´Ö¤Î¼Â¤Ë³Ú¤·¤¤·ëº§À¸³è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¸ü¤¯¸æÎé¤ò¿½¤¹¡£²¶¤â¤³¤ÎÅÙ¤ÏÀ¸´Ô¤Ïµ¢¡Ê¤¡Ë¤·Æñ¤·¡£Ë·¤ä¤Î´é¤â¸«¤¿¤¤¤±¤ÉÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¡£À¶¤¯Èþ¤·¤¯°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¡×
¡Ê »²Îó¼Ô¡¦Ãæ¹ñ¡¦Å·ÄÅ¤Ç½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿ ëÝÁá»Ô ·ªÎÓ ±ÑÍº¤µ¤ó(91)
¡ÖÀï¸å80Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£(ÆüËÜ¤Ï¡ËÀïÁè¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ê¿ÏÂ¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é»ä¤¿¤Á¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È»×¤¦¡×
»²Îó¼Ô¤ÏÀïË×¼Ô¤Î¤á¤¤Ê¡¤òµ§¤ë¤È¤È¤â¤ËÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
